Зимняя Спартакиада медиков началась в Липецке

Зимняя Спартакиада медработников Липецкой области стартовала в пятницу, 9 февраля, в горнолыжном семейном комплексе Hillpark. Участие в ней принимают представители всех райцентров региона, сообщает сайт администрации Липецкой области.

Спартакиада медиков проходит в регионе в четвертый раз. Традиционные соревнования, в которых участвуют медицинские работники из всех райцентров области, направлены на популяризацию физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди работников медучреждений, сообщает Lipetskmedia.

Участники спортивных состязаний объединились в команды учреждений здравоохранения области. По итогам фестиваля определят сильнейшие дружины медиков в дартсе, тюбинге и лапте. Финалиста выберут по сумме заработанных в каждой номинации баллов, участников наградят дипломами и памятными подарками от Ассоциации медицинских работников Липецкой области.