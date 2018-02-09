Законсервированные в 1990-х дома достроят в Комсомольске-на-Амуре

Законсервированные в 90-х годах прошлого века три девятиэтажных дома планируют достроить в микрорайоне «Дружба» в Комсомольске-на-Амуре, Хабаровский край, об этом сообщил руководитель пресс-службы администрации Комсомольска-на-Амуре Иван Лаврентьев.

Панельные три девятиэтажных дома планируют достроить в микрорайоне «Дружба». Достроить дома взялся инвестор, занимающийся краевой программой по обеспечению детей-сирот собственным жильем. Один из трех домов уже выкуплен компаний для продолжения строительства, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

До начала всех работ на территории были произведены работы по исследованию домов на предмет пригодности для возобновления строительства и последующего заселения в них людей. Все проверки здания прошли. После того как закончат работы в первом доме, застройщик планирует приступить к последующим домам.

На данный момент администрация города Юность решает вопрос об обеспечении транспортных путей к жилому комплексу из средств местного бюджета.