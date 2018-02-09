Прямой эфир

Законсервированные в 1990-х дома достроят в Комсомольске-на-Амуре

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Законсервированные в 90-х годах прошлого века три девятиэтажных дома планируют достроить в микрорайоне «Дружба» в Комсомольске-на-Амуре, Хабаровский край, об этом сообщил руководитель пресс-службы администрации Комсомольска-на-Амуре Иван Лаврентьев.

Панельные три девятиэтажных дома планируют достроить в микрорайоне «Дружба». Достроить дома взялся инвестор, занимающийся краевой программой по обеспечению детей-сирот собственным жильем. Один из трех домов уже выкуплен компаний для продолжения строительства, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

До начала всех работ на территории были произведены работы по исследованию домов на предмет пригодности для возобновления строительства и последующего заселения в них людей. Все проверки здания прошли. После того как закончат работы в первом доме, застройщик планирует приступить к последующим домам.

На данный момент администрация города Юность решает вопрос об обеспечении транспортных путей к жилому комплексу из средств местного бюджета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Школу и детский сад построят в новом районе в Брянске
Многоэтажные дома строятся из золы на Урале

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017