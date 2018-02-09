Прокуратура Карелии пытается лишить прав водителей с эпилепсией

Лишения водителей, страдающих эпилепсией, права управления автомобилями из-за медицинских противопоказаний пытается добиться прокуратура Карелии.

На данный момент в Петрозаводский суд ведомством было направлено два административных исковых заявления на изъятие водительских удостоверений у водителей, которые потеряли сознание за рулем в результате приступа эпилепсии, сообщает ИА «Карелinform».

В ходе прокурорской проверки было выявлено, что водители заболеванием страдают давно, а также получали предупреждения от врачей о запрете на управление транспортным средством по медицинским показаниям. Однако водители продолжали садиться за руль до тех пор, пока не попали в ДТП из-за потери сознания в результате приступа эпилепсии.