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Жириновский призвал перевести ЦБ под контроль Госдумы

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Фото: ТАСС/Новодережкин Антон
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Кандидат в президенты РФ, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский считает необходимым подчинить Центральный банк Госдуме. Об этом он заявил на встрече со студентами Донского государственного технического университета в Ростове-на-Дону, сообщает «РИА Новости».

«Его нельзя национализировать, его можно подчинить. В разных странах мира он или независимый, или подчиняется парламенту, или правительству. У нас он нейтральный. Лучше всего его подчинить Государственной думе», — сказал политик в ответ на вопрос о том, есть ли планы национализировать ЦБ.

Жириновский пояснил, что Россия взяла пример с США, где Федеральная резервная система (ФРС), никому не подчиняется. По его мнению, это плохо, поскольку при обвале доллара обвинят ФРС.

9 февраля Центробанк вновь снизил ключевую ставку до 7,5% годовых. В регуляторе объяснили данную меру низким уровнем годовой инфляции.

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