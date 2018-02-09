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Ульяновские студенты могут получить губернаторскую стипендию

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Законопроект о выплате именной губернаторской стипендии будет рассматриваться в законодательном собрании Ульяновской области. Распоряжение о вынесении проекта на обсуждение на форуме «Новая кооперация» подписал глава региона Сергей Морозов.

В случае принятия законопроекта первыми выплаты получат две девушки — Наталия Бойко и Виктория Мирончева, которые учатся на третьем курсе Ульяновского техникума экономики и права и отмечены нагрудным знаком Центрального союза потребительских обществ «Молодой лидер кооперативного движения России», сообщает 1ul.ru.

Министр образования и науки Ульяновской области Наталья Семенова отметила, что в 2017 году 600 студентов получали ежемесячные именные стипендии губернатора в размере 2–4 тыс. рублей. Областной закон о выплате 14 именных стипендий по стратегически важным для области направлениям и отраслям существует в регионе с 2012 года.

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