Два автомобиля столкнулись во Владивостоке из-за нарушений правил дорожного движения и невнимательности, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

Инцидент произошел сегодня, 9 февраля, в районе Рудневского моста. Автомобиль Toyota Wish двигался по дороге, имеющей право преимущества, когда в него врезался Toyota Ist, сообщает Vostokmedia.

От неожиданного удара водитель минивэна не смог вовремя среагировать, от удара машину отбросило на встречную полос дороги, где врезался в металлический забор. По версии правоохранительных органов, авария произошла из-за невнимательности и нарушения правил дорожного движения водителем автомобиля Toyota Ist.

В результате дорожно-транспортного происшествия никто из водителей и пассажиров не пострадал. Кузова обоих автомобилей повреждены в следствие удара. Обстоятельства и причины аварии уточняются.