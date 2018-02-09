От 40 тыс. до 80 тыс. убитых мирных жителей. Сожженные деревни, разоренные села. И десятилетия ненависти между народами. 75 лет назад началась Волынская резня. Отсчет трагедии принято вести от событий 9 февраля 1943 года. В деревеньке Parośla Pierwsza разом было уничтожено 179 человек. Причина одна — они не были украинцами, исполнители Волынской резни — Украинская повстанческая армия (УПА). Есть данные, что идейным вдохновителем массовых убийств был фон Риббентроп. Боевики УПА месяцами методично истребляли мирное население Волыни.