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Более 65 тыс. жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года

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Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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Больше 65 тыс. жителей Московской области прошли диспансеризацию с начала 2018 года. Об этом сообщил министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Марков.

Отмечается, что диспансеризацию прошли порядка 5% от годового плана. Из 65 тыс. 37,7% были признаны практически здоровыми (1-я группа здоровья), у 14,1% были выявлены факторы риска развития хронических инфекционных заболеваний (2-я группа), у 48,2% выявили заболевания, которые требуют диспансерного наблюдения или оказания специализированной медицинской помощи (3-я группа). В общей сложности на прохождение дальнейшего обследования были направлены 23,7 тыс. человек, сообщает телеканал «360».

Марков также напомнил, что в подмосковных медучреждениях организованы единые дни диспансеризации по субботам. Всего в текущем году диспансеризацию пройдут около 1,16 млн жителей региона.

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