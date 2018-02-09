Женщине отказали в вызове врача в новгородской детской поликлинике

Местная жительница обратилась с жалобой на портал «Доступная медицина» после того, как вызов врача на дом у нее не приняли сотрудники второй детской поликлиники в Великом Новгороде.

Женщина рассказала, что ее мать попыталась вызвать к внуку врача на дом, но ей было отказано в связи с тем, что температура у ребенка небольшая, да и сам мальчик уже взрослый. При этом талонов к участковому врачу уже не было, и они были вынуждены ждать, пока освободится дежурный, сообщает «Новгород.ру».

В результате пожилая женщина провела 2,5 часа в очереди к врачу, а у ребенка оказался бронхит с подозрением на воспаление легких. Сейчас жалоба направлена в министерство здравоохранения Новгородской области координатором портала «Доступная медицина». Предстоит разобраться в ситуации, а также привлечь к ответственности виновных лиц.