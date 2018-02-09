Телефонный мошенник выманил 40 тыс. рублей у пенсионера в Якутии

Телефонный мошенник выманил 40 тыс. рублей у пенсионера в Нерюнгри, Республика Саха, прикинувшись покупателем квартиры, сообщает пресс-служба ОМВД по Нерюнгринскому району.

В правоохранительные органы с заявлением обратился 61-летний мужчина. По словам пенсионера, с его банковской карты обманным путем перевели 40 тыс. рублей. Выяснилось, что житель Нерюнгри разместил информацию о продаже квартиры на одном из популярных сайтов бесплатных объявлений, сообщает ИA SakhaNews.

На объявление отозвался неизвестный мужчина, который позвонил пенсионеру и объяснил, что он в данный момент не в городе и встретиться лично не может. Поэтому, чтобы квартира не ушла к другим покупателям, он предложил внести предоплату в размере 100 тыс. рублей.

Далее потерпевший дошел до банкомата и действовал согласно инструкциям собеседника на телефоне. Мужчина думал, что ему на счет поступят 100 тыс. рублей, но вместо этого вечером с карты было списано 40 тыс. рублей.

После списания средств мужчина обратился в полицию, сообщив, что наслышан о телефонных мошенниках, жертвой которых он, по всей видимости, и стал. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.