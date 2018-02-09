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Напавший на врача «скорой» житель Воркуты предстанет перед судом

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Житель Воркуты предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство врача скорой помощи. Об этом сообщили в СУ СК по республике Коми.

По данным следствия, врачи «скорой» прибыли на вызов в кафе к одному из посетителей, которому стало плохо после употребления алкоголя. Бригада обнаружила 27-летнего мужчину на полу в скрученном состоянии. Его доставили в отделение экстренной медицинской помощи, где он в ходе осмотра специалистом ругался матом и активно выражал свое недовольство происходящим. После осмотра, заполнив необходимые документы, врач направилась к выходу. Тогда буйный пациент подбежал к ней сзади и попытался задушить. На помощь доктору подоспели санитарка и две медсестры. Они смогли оттащить мужчину и удержать его на полу до прихода вызванного по тревожной кнопке охранника, сообщает ИА «Комиинформ». Пациент успокоился только после того, как на него надели наручники. В ходе разбирательства он был арестован.

В ходе проверки по факту случившегося мужчина не смог адекватно объяснить причину своего поведения, ссылаясь на состояние алкогольного опьянения и раздражительность. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу, сообщает телеканал «360».

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