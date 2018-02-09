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Остаток бюджета Тульской области направят на целевые программы

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Более 170 млн рублей остатка бюджета направят на целевые программы, чтобы увеличить бюджетные ассигнования, в Тульской области в 2018 году.

Остатки средств бюджета области на 1 января 2018 года в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на оплату заключенных госконтрактов от имени Тульской области, решено было направить на предоставление субсидий местным бюджетам, имеющим целевое назначение, сообщает ИА «Тульские новости».

Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области выделят около 94 млн рублей на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом и бассейном в городе Веневе. Более 22 млн рублей — для завершения программ «Строительство, реконструкция объектов спортивного назначения», «Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом».

Около 15,7 млн рублей предоставят для строительства нового корпуса на базе государственного учреждения Тульской области «Красивский психоневрологический интернат». Для развития коммунальной и инженерной инфраструктуры Тульской области подпрограммы «Газификация населенных пунктов Тульской области на 2014–2021 годы» выделено более 24 млн рублей. Также почти 12 млн рублей выделят на капитальный ремонт, еще 3 млн рублей пойдут на обеспечение жилой территории инженерной и социальной инфраструктуры.

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