Журналист «Новой газеты» Али Феруз отправится в Германию

Журналист «Новой газеты» Худоберди Нурматов, более известный как Али Феруз (является гражданином Узбекистана), приобрел билет в Германию и может покинуть Россию 15 февраля, сообщил его адвокат Даниил Хаймович.

По словам юриста, возможность вылета в планируемое время будет зависеть от того, успеют ли суд подготовить Ферузу необходимые документы.

Корреспондента задержали у подъезда его дома в Москве в марте 2017 года по требованию узбекских властей. Его признали виновным в нарушении режима пребывания в России и назначили штраф в 5 тыс. рублей за незаконную трудовую деятельность с принудительным выдворением из страны. На территории РФ он нелегально находился с 2011 года.

Его работодателя — «Новую газету» — оштрафовали 400 тыс. рублей за привлечение на работу иностранца, у которого не было ни разрешения, ни патента. При этом издание предпринимало попытки откреститься от Али Феруза, что закончилось неудачей.