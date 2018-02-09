Закупки иностранного ПО проверят независимые эксперты

Многие органы власти продолжают приобретать иностранное программное обеспечение (ПО), несмотря на существующие ограничения по допуску зарубежных цифровых продуктов к госзакупкам и наличие российских аналогов. Это касается и коммерческих компаний с государственным участием. Приобретающие объясняют, что отечественные программы не всегда подходят под их задачи либо не стыкуются с уже имеющимся ПО. Об этом на заседании комиссии по использованию IT для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности заявил председатель правительства Дмитрий Медведев. По словам премьера, обоснованность подобных закупок необходимо контролировать.

Участники заседания рассмотрели проект плана мероприятий по направлению «Кадры и образование», а также вопросы импортозамещения ПО в рамках программы «Цифровая экономика». Подготовленная по поручению президента России Владимира Путина госпрограмма рассчитана до 2024 года. К этому сроку доля импорта в ПО и оборудовании, закупаемых госструктурами, должна снизиться до 10% и 50% соответственно.

— Многие органы власти продолжают приобретать иностранный софт, это касается и коммерческих компаний, контролируемых государством. Объясняют это тем, что российские программы не всегда подходят под их задачи либо не стыкуются с другими программами, которые пока невозможно создать у нас. Нужно проанализировать, насколько обоснованны эти замечания, — заявил Дмитрий Медведев.

Минкомсвязи проведет проверки с участием независимых экспертов, которые должны будут подтвердить правомерность использования и закупок иностранного ПО для госкомпаний и органов власти.

— Уверен, что на основе российского софта, после определенной доработки, удастся создать такое программное обеспечение, которое будет устраивать заказчиков. Абсолютно недопустимо, когда такое программное обеспечение закупается неоправданно, то есть при наличии российских программ, которые схожи по функционалу. За этим нужно следить, — добавил премьер-министр.

После введения ограничений на закупку зарубежного ПО, государством был создан Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. В нем аккумулируется вся информация о российском ПО, которое может быть использовано при государственных или муниципальных закупках. В этом реестре более 4 тыс. программ: операционные системы, антивирусы, офисное ПО, бухгалтерские приложения и прочее — всего 24 класса.

Согласно планам по направлению «Кадры и образование», к 2025 году в России вузы будут выпускать более 100 тыс. IT-специалистов в год.

— Мы поставили задачу перевести экономику в цифру. Любое предприятие, любое производство, любая сфера деятельности — это всегда люди, которые работают. Нам нужны современные специалисты, которые хорошо ориентируются в цифровой среде, понимают, как применять новейшие технологии в своей работе и жизни. К этому нужно привлекать и работодателей: им самым выгодно, если сотрудники будут развиваться, получать дополнительные знания, — добавил председатель правительства.

Крупнейшие IT-компании России и многие зарубежные гиганты уже не первый год готовят специалистов для своих нужд на базе ведущих российских вузов. Microsoft, «Яндекс», IBM, SAS, Intel, Mail.ru Group, «Ростелеком» и другие организуют обучение молодых специалистов, а затем трудоустраивают их.