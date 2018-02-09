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Дополнительные поезда свяжут Брянск с Москвой и Петербургом

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Дополнительные поезда будут запущены в праздничные дни, 23 февраля и 8 марта, из Брянска в Москву и Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Дополнительный поезд № 239 отправится из Санкт-Петербурга в Брянск накануне праздников — 22 февраля и 7 марта. Обратный поезд № 240 доставит пассажиров в Северную столицу 24 февраля и 10 марта. В Международный женский день дополнительный поезд № 207/208 будет курсировать между Брянском и Москвой, сообщает интернет-газета «Брянские новости».

Также в эти дни увеличится число поездов между Москвой и Новозыбковом. Так, 22 февраля и 7 марта из столицы отправится состав № 201/202, а 25 февраля и 11 марта в Москву отправится поезд № 203/204. Этот же поезд в Международный женский день отправится в Новозыбков из Москвы.

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