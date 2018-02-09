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Суд Швейцарии сообщил об отзыве исков российских спортсменов

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Спортивный арбитражный суд (CAS) заявил об отзыве исковых заявлений российских спортсменов, не допущенных на Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом пишет агентство France-Presse.

«Ходатайство о принятии временных мер отозвано, поэтому слушания, запланированные на пятницу, не состоялись», — приводит «РИА Новости» выдержку из заявления суда Лозанны.

9 февраля CAS отклонил апелляции 45 российских спортсменов и двух тренеров на решение МОКа не приглашать их на Олимпиаду-2018. В Кремле с сожалением отреагировали на действия суда Швейцарии.

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