НМГ и «Известия» покорили новые вершины

Известная альпинистская команда RedFoxAsia отправилась в экспедицию в Таджикистан, чтобы покорить четвертую из пяти вершин-семитысячников на территории СНГ. Группа из четырех человек поднялась на пик Корженевской, высота которого составляет 7105 м. На вершине покоренной горы спортсмены водрузили флаги Национальной Медиа Группы и «Известий».

На территории СНГ располагается всего пять пиков, высота которых превышает 7 тыс. м над уровнем моря. Они являются самыми северными и холодными семитысячниками на планете. Для любого альпиниста покорение хотя бы одной из этих сложнейших вершин считается серьезным достижением. За всю историю этого вида спорта, начиная с 1961 года, на всех пяти семитысячниках побывали 654 человека в мире. Атлетам, которым удалось покорить все пики, присваивается почетное звание «Снежный барс».

Участникам команды RedFoxAsia задача просто покорить все пять пиков показалась слишком простой и неинтересной. Российско-киргизская группа решила принять участие в уникальном проекте под названием «Зимний Снежный барс», который предполагал взятие каждой вершины именно в зимнее время года. В таких условиях задача становится еще более сложной: до сих пор ни одному альпинисту в мире не удавалось ее реализовать.

RedFoxAsia начали свой путь зимой 2016 года с успешной экспедиции на пик Ленина. В январе-феврале 2017-го команде покорились сразу две вершины — пики Хан-Тенгри и Победы. Это был первый в истории альпинизма «зимний дубль».

На 2018 год российско-киргизская группа альпинистов строила не менее амбициозные планы. Спортсмены хотели успеть подняться на две оставшиеся вершины — пики Корженевской и Коммунизма. Однако в этот раз покорить получилось лишь один из них. О причинах, не позволивших команде вновь оформить «дубль», «Известиям» рассказал один из членов экспедиции Семен Дворниченко.

Фото: альпинистская команда RedFoxAsia

— В этот раз нам не очень повезло с погодными условиями, — отметил 36-летний альпинист. — И банально не хватило сил. Подъем на столь непростые вершины — это всегда очень энергозатратно, восстанавливаться после него крайне сложно. За время этой экспедиции я похудел на 8 кг. Конечно, на этом наш проект не заканчивается — мы обязательно вернемся и добьемся нашей цели в следующем году.

В ходе восхождения команда выполнила и специальное задание Российского географического общества. Альпинисты проводили съемки снегов и ледников для программы «География из космоса», которую осуществляют совместно «Роскосмос», Институт географии РАН и Казанский университет.

Однако кроме научных задач у команды была и еще одна непростая миссия — поздравить Национальную Медиа Группу с 10-летием, а «Известия» со 100-летним юбилеем: его старейшая газета России отметила в 2017 году. Флаги НМГ и «Известий» спортсмены водрузили на самую вершину пика Корженевской.

— Когда мы берем с собой в экспедицию флаг, то не даем никаких гарантий того, что его удастся водрузить на вершине, — рассказал Семен Дворниченко. — Например, в этот раз мы должны были установить флаги на пиках и Корженевской, и Коммунизма, а в итоге реализовать задуманное вышло только на одной вершине. Также хочу отметить, что флаги «Известий» и Национальной Медиа Группы были в разы больше тех, которые обычно водружаются альпинистами на вершинах.

1 февраля 2018 года Национальная Медиа Группа отметила 10 лет со дня образования. На сегодня это один из крупнейших холдингов России, объединяющий активы в ключевых сегментах отечественного медиарынка. В его состав полностью или частично входят «Первый канал», МИЦ «Известия» и газета «Известия», ИД «Спорт-Экспресс», телеканал РЕН ТВ, телеканал «78», телерадиокомпания «Петербург – Пятый канал», ООО «Арт Пикчерс Вижн», газета «Metro-Петербург», компания «Медиа Альянс» (телеканалы Discovery, Eurosport, Turner), российские телеканалы Viasat, школа кино и телевидения «Индустрия», а также технологическая платформа AmderData.

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