Псковские школьники поучаствуют в создании короткометражки

Псковские школы примут участие в создании короткометражного художественного фильма. Он будет сниматься в рамках всероссийского школьного проекта «Киноуроки в школах России». Ученики соберут макулатуру, а вырученные от ее реализации деньги пойдут на создание фильма.

Как сообщает Псковское агентство информации, съемками картины занимается киностудия из Санкт-Петербурга. После окончания съемок все школы-участницы получат комплекты готового фильма, грамоты и благодарственные письма.

В рамках проекта планируется снять 85 киноуроков, по количеству регионов. К примеру, в Псковской области выйдет фильм под названием «Псковская область — школам России».

Как заявили агентству в администрации региона, проект «Киноуроки в школах России» — это инновационная технология. Планируется, что она поможет организовать воспитательный процесс в школе.

Портал iz.ru в конце 2017 года сообщал о том, что мэр Москвы Сергей Собянин пообещал поддерживать производство кинолент, в которых используются виды российской столицы.