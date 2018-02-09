Прямой эфир

Псковские школьники поучаствуют в создании короткометражки

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Псковские школы примут участие в создании короткометражного художественного фильма. Он будет сниматься в рамках всероссийского школьного проекта «Киноуроки в школах России». Ученики соберут макулатуру, а вырученные от ее реализации деньги пойдут на создание фильма.

Как сообщает Псковское агентство информации, съемками картины занимается киностудия из Санкт-Петербурга. После окончания съемок все школы-участницы получат комплекты готового фильма, грамоты и благодарственные письма.

В рамках проекта планируется снять 85 киноуроков, по количеству регионов. К примеру, в Псковской области выйдет фильм под названием «Псковская область — школам России».

Как заявили агентству в администрации региона, проект «Киноуроки в школах России» — это инновационная технология. Планируется, что она поможет организовать воспитательный процесс в школе.

Портал iz.ru в конце 2017 года сообщал о том, что мэр Москвы Сергей Собянин пообещал поддерживать производство кинолент, в которых используются виды российской столицы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кинофестиваль имени Вячеслава Тихонова проходит в Павловском Посаде
Российское кино снова в лидерах
На вершине бокс-офиса — отечественные фильмы «Селфи» и «Движение вверх»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017