Бухгалтер в сфере ЖКХ присвоила 2,6 млн рублей в Красноярском крае

Бухгалтер предприятия сферы ЖКХ присвоила более 2,6 млн рублей организации в Красноярском крае, сообщает пресс-служба Следственного комитета края.

В отношении 33-летней жительницы Шушинского района возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение и растрата, совершенное в особо крупном размере», сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

В ходе следственной работы правоохранительные органы установили, что подозреваемая работала на одном из предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства в должности бухгалтера. Пользуясь служебным положением, она получала в банках наличные деньги, которые принадлежат работодателю.

Полученные денежные средства подозреваемая не сдавала, а оставляла у себя и тратила их на свои нужды. Следствием было установлено, что в период с января 2013 года по август 2017 года в общей сложности ей удалось таким образом получить более 2,6 млн рублей.

Подозреваемая полностью признала свою вину и затем дала признательные показания. Расследование уголовного дела продолжается.