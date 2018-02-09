Прямой эфир

Бухгалтер в сфере ЖКХ присвоила 2,6 млн рублей в Красноярском крае

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бухгалтер предприятия сферы ЖКХ присвоила более 2,6 млн рублей организации в Красноярском крае, сообщает пресс-служба Следственного комитета края.

В отношении 33-летней жительницы Шушинского района возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение и растрата, совершенное в особо крупном размере», сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

В ходе следственной работы правоохранительные органы установили, что подозреваемая работала на одном из предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства в должности бухгалтера. Пользуясь служебным положением, она получала в банках наличные деньги, которые принадлежат работодателю.

Полученные денежные средства подозреваемая не сдавала, а оставляла у себя и тратила их на свои нужды. Следствием было установлено, что в период с января 2013 года по август 2017 года в общей сложности ей удалось таким образом получить более 2,6 млн рублей.

Подозреваемая полностью признала свою вину и затем дала признательные показания. Расследование уголовного дела продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сотрудник управления дорогами Удмуртии обвиняется в мошенничестве
Заведующая детсадом подозревается в хищении 650 тыс. рублей на Алтае

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017