Мэрия Липецка предупредила о транспортном коллапсе в ближайшее время

Власти Липецка выступили с предупреждением о том, что в ближайшее время транспортная ситуация в одном из районов города может осложниться. Это связано с ремонтными работами на Петровском мосту, которые начнутся в ближайшее время.

По словам главы городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Алексея Бахтина, которые приводит ИА «Абирег», уже в апреле часть моста полностью перекроют. Передвигаться с левого берега реки на правый будет проблематично, предупредил чиновник. В часы пик транспортный коллапс в Липецке неизбежен, заявил он.

На мосту будет открыто лишь по одной полосе в обе стороны. Оценить обстановку водителям предлагают с помощью онлайн-трансляции — камеры на мосту заработают в самое ближайшее время.

Агентство добавляет, что на ремонт из городского бюджета будет выделено 700 млн рублей. Это больше той суммы, которая называлась в конце прошлого года. Тогда фигурировала цифра 630 млн рублей.

Работы планируется начать в конце марта. Сейчас закупаются необходимое оборудование и материалы.