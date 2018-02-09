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Южнокорейская олимпийская чемпионка Ким Юна зажгла огонь Игр-2018

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Фото: REUTERS/Stefano Rellandini
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Огонь XXIII зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане зажгла южнокорейская фигуристка Ким Юна, чемпионка Игр-2010.

Мимо CAS
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Церемонии предшествовал парад спортсменов. Российские атлеты вышли на олимпийский стадион 55-ми по счету после австрийцев. Знаменосцем у нашей команды был волонтер.

Сообщается, что традиционная эстафета олимпийского огня началась в Южной Корее 1 ноября и прошла через 17 городов и провинций. В ней приняли участие 7,5 тыс. факелоносцев. Общая протяженность маршрута составила 2018 км.

Зимние Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля 2018 года. Традиционным талисманом Игр стал белый тигр по имени Сухоран, являющийся символом доверия, силы и защиты в корейской мифологии.

В общей сложности в Олимпиаде примут участие 84 страны, в том числе и Россия. Однако из-за того что 5 декабря Международный олимпийский комитет отстранил сборную России от участия в Играх, спортсмены российские будут выступать только под Олимпийским флагом.

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