Лидер СДПГ отказался от планов занять пост главы МИД Германии

Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц отказался от планов возглавить пост главы МИД ФРГ при одобрении членами политической организации коалиционного договора с блоком ХДС/ХСС.

Об этом говорится в сообщении редакционного объединения RND в Twitter. По данным источников, глава СДПГ собирается объявить о своем решении в течение дня.

Exklusiv: @MartinSchulz verzichtet auf Außenministerium in einer Großen Koalition. Noch heute Rückzug. @RNDnewsroom — Gordon Repinski (@GordonRepinski) February 9, 2018

Как ранее писал портал iz.ru, в проекте коалиционного договора утверждалось, что пост министра иностранных дел Германии должен возглавить лидер СДПГ Мартин Шульц, а минфин ФРГ — бургомистр Гамбурга социал-демократ Олаф Шольц.