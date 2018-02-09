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Школу и детский сад построят в новом районе в Брянске

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Два участка под будущие школу и детский сад переданы в муниципальную собственность на территории жилищного строительства в районе бывшего аэропорта в Советском районе Брянска, сообщает заместитель главы брянской городской администрации Антон Вербицкий.

Всего на территории бывшего аэропорта планируют построить три большие школы и семь детских садов. Антон Вербицкий отметил, что на данный момент выделена площадка под строительство школы на 1250 мест, сообщает NASHBRYANSK.RU.

Депутата Брянского горсовета, председателя Советской районной территориальной группы Александр Полещенко отметил, что в основном в новые районы приезжают молодые семьи, поэтому строительство школ и детских садов необходимо, ведь ближайшие и без того переполнены.

Социальная инфраструктура требуется и в других жилых кварталах Советского района. Также Брянск начнет работы по федеральной программе строительства яслей, которая разработана по поручению президента Владимира Путина.

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