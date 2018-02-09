«Ледяную» горку откроют в экопарке Севастополя

«Ледяную» горку откроют в экопарке «Лукоморье» в Севастополе после завершения монтажных работ, об этом сообщил директор экопарка Николай Помогалов.

В последний день Масленицы,18 февраля, в экопарке «Лукоморье» состоится открытие «ледяной» горки, которая до этого находилась на площади Нахимова, сообщает ИА SevastopolMedia.

По словам Николая Помогалова, открытие в последний день Масленицы не случайно. На этот день в городе запланированы массовые гуляния, и посетители «Лукоморья» смогут снова побывать на полюбившемся аттракционе.

Ранее портал iz.ru сообщал о том, что «ледяная» горка располагалась на площади Нахимова и ее решено было не убирать совсем после новогодних гуляний, а разместить в «Лукоморье», так как она очень полюбилась как взрослым посетителям, так и детям.