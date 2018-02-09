Песков рассказал о подготовке к предстоящему визиту Макрона в РФ

Подготовка визита президента Франции Эммануэля Макрона в Россию, который может состояться в мае, ведется. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Ведется подготовка такого визита», — цитирует Пескова «РИА Новости».

Портал iz.ru писал о телефонном разговоре Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Помимо темы урегулирования кризиса в Сирии и ситуации на Украине, главы государств обменялись мнениями по актуальным вопро­сам российско-французских отношений.

Путин и Макрон договорились о подготовке к предстоящему в мае визиту Макрона в Россию и его участии в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).