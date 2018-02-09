В Совфеде раскрыли цель провокаций со стороны США в Сирии

Действия коалиции во главе США в Сирии направлены на разжигание конфликта в стране и дискредитацию российского лидера Владимира Путина перед президентскими выборами, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Сенатор напомнил, что в декабре 2017 года Путин сообщил о разгроме террористов ИГ (организация запрещена в РФ) в Сирии. Также он отдал приказ начать вывод российских войск из региона.

«США стараются опровергнуть факт (разгрома боевиков. — iz.ru), ведь доказательства обратного, как им кажется, послужили бы дискредитации Путина в преддверии выборов президента России», — цитирует Бондарева «РИА Новости».

7 февраля возглавляемая США международная коалиция нанесла авиаудары по сторонникам президента Сирии Башара Асада. Утверждалось, что данные действия якобы были предприняты в ответ на нападение на штаб «Сил демократической Сирии», поддерживаемый американской стороной.