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Два поезда «Забота» отправятся на помощь к жителям Уссурийского округа

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Два состава автопоезда «Забота» с медицинским персоналом отправятся к жителям Уссурийского округа, сообщает пресс-служба администрации округа.

Первый автопоезд «Забота» должен отправиться к жителям отдаленных сел Уссурийского округа в рамках проекта повышения доступности и качества медицинской помощи жителям отдаленных населенных пунктов. Начать прием взрослого населения врачи планируют 22 марта, сообщает ИА UssurMedia.

В бригаде врачей будут хирург, уролог, гинеколог, терапевты, стоматолог, специалисты УЗИ и флюорографической установки. Помимо специалистов, вместе с мобильной помощью прибывает лабораторная и функциональная диагностические лаборатории. С прошлого года появилась возможность пройти обследования на онкологические заболевания. Закончить свой прием они планируют 4 апреля 2018 года.

Автопоезд с детскими специалистами приедет в этом году во второй раз и начнет свой прием 23 июня. Бригада для обследования детского населения состоит из педиатра, невролога, офтальмолога, хирурга-уролога, ортопеда, стоматолога, детского гинеколога, врача УЗИ, психиатра, эндокринолога. Прием продлится до 4 июля 2018 года.

Автопоезд «Забота» посетит жителей сел уже в четвертый раз. Благодаря медицинским работникам, которые приезжают в округ, квалифицированную помощь получили уже порядка 5 тыс. взрослого населения. А состав с детскими специалистами прибудет во второй раз. В 2017 году врачи провели обследование более 1,5 тыс. детей.

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