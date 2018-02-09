Окончание строительства фонтана-часов в Уфе вновь отложено

Сроки строительства фонтана-часов в Уфе, судя по всему, вновь растягиваются. В ближайшее время будет объявлен уже третий тендер по отбору подрядной организации. Прежний подрядчик, компания «Лтинвест» из Барнаула, не смог в арбитражном суде вернуть себе этот контракт, стоимость которого — 50,5 млн рублей.

ИА «МедиаКорСеть» поясняет, что договор на строительство с барнаульской организацией был заключен в июне 2016 года. Возведение фонтана должно было завершиться к 1 ноября 2017 года. Однако работы не велись около 6 месяцев. По этой причине мэрия Уфы расторгла контракт в одностороннем порядке.

Попытки построить фонтан-часы у здания городской администрации предпринимаются в Уфе с 2014 года. Первоначально строительство должно было вести московское ООО «Стройтехгрупп». Однако контракт был расторгнут из-за переносов сроков окончания работ. Затем победителем тендера стала компания из Барнаула.

По некоторым данным, стоимость нового контракта увеличится до 85 млн рублей. Причина — подорожание стройматериалов.