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Соревнования по метанию варежек организуют на масленичной ярмарке на ВДНХ

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Фото: агентство городских новостей "Москва"/Зыков Кирилл
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Посетители масленичной ярмарки на ВДНХ смогут попробовать себя в росписи на блинах и прицельной стрельбе варежками. О конкурсах на мероприятии информирует пресс-служба Выставки достижений народного хозяйства.

«9 февраля 2018 года на площади Промышленности ВДНХ начнет работу масленичная ярмарка. До 18 февраля гости главной выставки страны смогут попробовать горячие пироги, вафли, сбитень, пряники, чешские колбаски, бургеры и, конечно, главное масленичное угощение — блины», — говорится в сообщении на сайте выставки.

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Гостям ярмарки предложат попробовать около 40 видов блинов, в том числе приготовленным по рецептам из России, Нидерландов, Чехии и Испании.

Как передает «РИА Новости», посетители также смогут принять участие в «Вязаной эстафете» — соревнованиям с использованием вязаных варежек. В одном из конкурсов желающие смогут помериться ловкостью в прицельной стрельбе варежками. Кроме того, для гостей ярмарки будет организовано множество мастер-классов, в том числе по росписи блинов, плетению соломенных кукол и декорированию валенок.

Ранее портал iz.ru писал, что робот испечет несколько сотен блинов в «Рoбостанции» на ВДНХ в рамках фестиваля «Московская Масленица».

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