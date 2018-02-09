Прямой эфир

СМИ сообщили о ликвидации лидера пакистанских талибов

0
Фото: Global Look Press/Ton Koene
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лидер пакистанских талибов Саид Саджна был ликвидирован утром в пятницу, 9 февраля, при удара американского беспилотника. Об этом передают афганские СМИ со ссылкой на источники.

Сообщается, что главаря базирующегося на северо-западе Пакистана движения «Техрик-и-Талибан Пакистан» уничтожили в Северном Вазиристане в Пакистане. По другим сведениям, Саднжу ликвидировали на территории Афганистана.

По неподтвержденным данным, вместе с ним были убиты его племянник Исмаил и два телохранителя, передает «Интерфакс».

Саджнва был избран лидером талибов в конце 2013 года вместо Хакимуллы Мехсуда, которого также ликвидировал американский беспилотник.

Портал iz.ru писал о заявлении премьер-министра Афганистана Абдулла Абдулла о том, что граждане исламской республики хотят жить мирно, поэтому радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ) никогда не получит народной поддержки. Он подчеркнул, что талибам «нет места среди людей».  По его словам, «их поражение — лишь вопрос времени».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Талибам нет места среди людей»
Премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла — о борьбе с террористами, отношениях с Россией и новой американской стратегии в регионе
Долина исламской смерти
Откуда в Афганистане взялось «Исламское государство» и в чем секрет его живучести

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017