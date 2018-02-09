СМИ сообщили о ликвидации лидера пакистанских талибов

Лидер пакистанских талибов Саид Саджна был ликвидирован утром в пятницу, 9 февраля, при удара американского беспилотника. Об этом передают афганские СМИ со ссылкой на источники.

Сообщается, что главаря базирующегося на северо-западе Пакистана движения «Техрик-и-Талибан Пакистан» уничтожили в Северном Вазиристане в Пакистане. По другим сведениям, Саднжу ликвидировали на территории Афганистана.

По неподтвержденным данным, вместе с ним были убиты его племянник Исмаил и два телохранителя, передает «Интерфакс».

Саджнва был избран лидером талибов в конце 2013 года вместо Хакимуллы Мехсуда, которого также ликвидировал американский беспилотник.

Портал iz.ru писал о заявлении премьер-министра Афганистана Абдулла Абдулла о том, что граждане исламской республики хотят жить мирно, поэтому радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ) никогда не получит народной поддержки. Он подчеркнул, что талибам «нет места среди людей». По его словам, «их поражение — лишь вопрос времени».