Новый корпус для школы появится в московском Кунцево

Новый корпус для школы № 64 появится в московском районе Кунцево. Площадь нового здания составит более 6,5 тыс. кв. м, там смогут обучаться до 400 старшеклассников, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Планируется, что корпус будет четырехэтажным, а его фасады украсят яркими цветовыми акцентами. На первом этаже обустроят зал для хореографии, столовую и кабинет психолога. Актовый и спортивный залы отстроят на втором этаже. Там же появится территория для тихого и активного отдыха.

На третьем этаже будет размещен IT-полигон с техническим центром и читальный зал, а на четвертом — методический кабинет и юнатско-биологический кружок.

За последние семь лет в Москве было построено более 80 новых школ, указывает сетевое издание m24.ru.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Росгвардия составила перечень требований для ЧОПов, охраняющих объекты образования. Необходимыми условиями для работы в школах, в частности, станут отсутствие нарушений за последний год и соглашение с органами внутренних дел об участии в охране общественного порядка.