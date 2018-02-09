Соревнования на собачьих упряжках пройдут в Липецке

Открытый чемпионат и первенство Липецкой области по зимним кинологическим видам спорта «Зимние старты — 2018» соберет собаководов в парке «Быханов сад» 25 февраля, сообщает пресс-служба департамента Липецка.

Старт соревнований начнется на центральной аллее парка в 13:00. Участников разобьют на три возрастные группы: дети от 8 до 13 лет, юниоры от 14 до 18 лет и взрослые от 18 лет и старше, сообщает GOROD48.

Основная дистанция в длину составит 100 м, дети будут соревноваться на дистанции 50 м. Организаторами спортивного мероприятия выступят региональное управление физкультуры, спорта и туризма и областной Центр собаководства ФРЭНД.

Ранее портал iz.ru сообщал, что 18 февраля липецкие кинологи предложат гостям и жителям города прокатиться на собачьих упряжках во время мероприятий, посвященных празднованию Масленицы.