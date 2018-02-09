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Макрон обсудил с Путиным свой грядущий визит в Россию

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Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон обсудили по телефону грядущий визит лидера Франции в РФ, а также работу российско-французского форума гражданских обществ «Трианонский диалог».

«Дана положительная оценка набирающей темп работе российско-французского форума гражданских обществ «Трианонский диалог», в рамках которого начинает функционировать «цифровая платформа», — сообщает пресс-служба Кремля.

Также лидеры обсудили подготовку к предстоящему в мае визиту Макрона в Россию и его участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Это мероприятие ежегодно проводится весной в Санкт-Петербурге с 1997 года. С 2005 года в нем принимает участие президент России.

Помимо этого, Путин и Макрон обсудили урегулирование кризиса в Сирии и ситуацию на Украине.

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