Монтаж видеоэкранов начался на стадионе «Самара Арена»

Монтаж видеоэкранов, на которых болельщики смогут увидеть повторы матчей, начался на территории стадиона «Самара Арена», сообщает пресс-служба областного правительства.

Экраны гигантских размеров — 18х9,6 м общей площадью 172 кв. м монтируют на данный момент к несущим конструкция кровли стадиона на высоте 44 м. Мониторы будут расположены друг против друга над северной и южной трибунами стадиона за воротами, сообщает НИА «Самара».

Сообщается также, что конструкции полностью соответствуют требованиям FIFA и даже превосходят их по некоторым параметрам. При высокой температуре воздуха у экранов будут автоматически включаться встроенные вентиляторы, что позволит избежать перегрева и выхода из строя. При этом сильные морозы им также будут не страшны.