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Омский студент под действием психотропов убил маму и бабушку

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Фото: Global Look Press
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Бывший студент автодорожного института из Омска, будучи под воздействием психоактивного вещества, убил свою маму, бабушку и кота. Об этом сообщает региональный главк СКР.

Инцидент произошел около полудня 9 февраля в многоэтажке по проспекту Мира. Сотрудников полиции вызвали соседи молодого человека. Прибывшие на место оперативники обнаружили тела 59-летней матери и 84-летней бабушки и кота с множественными ножевыми ранениями. Пострадавшие скончались на месте.

Сам парень залез на крышу дома, в котором проживал, где его обнаружили и сняли соседи. 

Злоумышленник задержан. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Ранее портал iz.ru сообщал, что более 90% российских зэков совершили преступление, будучи пьяными или под воздействием наркотиков.

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