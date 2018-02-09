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Финал турнира Ассоциации студенческого баскетбола пройдет в Астрахани

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Финальный матч чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола среди мужских команд в дивизионе «Астрахань» сезона-2017/18 состоится в спорткомплексе «Звездный» в Астрахани 11 февраля.

Финальный матч состоится в 16:00 между командами Астраханского государственного колледжа профессиональных технологий и Астраханского государственного университета, сообщает Астрахань 24.

Также в рамках проведения чемпионата министерство физической культуры и спорта Астраханской области, совет директоров ссузов, совет ректоров вузов региона и общероссийская общественная организация «Российский студенческий спортивный союз» подпишут соглашение о сотрудничестве. Зрителей же ожидает розыгрыш призов и концертная программа.

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