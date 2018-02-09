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Кремль прокомментировал решение CAS о недопуске россиян к Олимпиаде‍

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о недопуске российских атлетов на Олимпийские игры-2018 в южнокорейском Пхенчхане. 

«Мы сожалеем, принимаем во внимание решение этой судебной инстанции и, безусловно, продолжим помогать нашим спортсменам отстаивать свои слова», — заявил представитель Кремля. 

Он также сказал, что сейчас не время говорить о реформировании олимпийского движения. Сейчас главное — поддержать всех российских спортсменов. 

9 февраля CAS отклонил апелляции 45 российских спортсменов и двух тренеров на решение МОКа не приглашать их на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане. 

Министр спорта России Павел Колобков сообщил, что соревнования по олимпийским видам спорта для спортсменов, не попавших на зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане, пройдут в России в феврале-апреле.

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