Кремль прокомментировал решение CAS о недопуске россиян к Олимпиаде‍

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о недопуске российских атлетов на Олимпийские игры-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

«Мы сожалеем, принимаем во внимание решение этой судебной инстанции и, безусловно, продолжим помогать нашим спортсменам отстаивать свои слова», — заявил представитель Кремля.

Он также сказал, что сейчас не время говорить о реформировании олимпийского движения. Сейчас главное — поддержать всех российских спортсменов.

9 февраля CAS отклонил апелляции 45 российских спортсменов и двух тренеров на решение МОКа не приглашать их на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане.

Министр спорта России Павел Колобков сообщил, что соревнования по олимпийским видам спорта для спортсменов, не попавших на зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане, пройдут в России в феврале-апреле.