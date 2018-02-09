Дело об экстрадиции экс-главы Инвестторгбанка из Монако рассмотрят 15 марта

Апелляционный суд Монако 15 марта рассмотрит дело об экстрадиции в Россию экс-председателя правления Инвесттoргбанка Владимира Гудкова.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на прокуратуру княжества.

В России Гудкова обвиняют в мошенничестве.

По словам собеседника агентства, Гудков был задержан 2 ноября прошлого года и помещен под стражу 3 ноября в связи с запросом Москвы. 25 января дело было передано в совещательную палату апелляционного суда Монако.

«Рассмотрение было перенесено на 15 марта по ходатайству господина Гудкова», — сообщили в прокуратуре.

Ранее в Генпрокуратуре РФ сообщили, что по дипломатическим каналам в Монако был направлен запрос о выдаче Владимира Гудкова для привлечения к уголовной ответственности. По сообщениям СМИ, незадолго до начала санации банка он похитил из кредитного учреждения более 7 млрд рублей.

В августе 2015 года Центробанк ввел в Инвесттoргбанке временную администрацию.