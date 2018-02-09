Стоматологический туризм набирает обороты в Крыму

Среди россиян становится всё более популярным стоматологический туризм в Крыму. Об этом сообщил главный внештатный специалист-стоматолог республиканского минздрава Николай Ляхов.

По его словам, на полуострове относительно недорого можно решить любую проблему с зубами. В частности, в Крыму широко развита хирургия, ортодонтология и детская стоматология. Специалист утверждает, что качество услуг делает стоматологический туризм в Крыму одним из лучших.

По данным минздрава, в Крым едут лечить зубы в основном жители Москвы и Санкт-Петербурга. В республиканских клиниках работают высокопрофессиональные дантисты. Кроме того, там установлено современное оборудование, передает ИА «Крыминформ».

Портал iz.ru ранее сообщал, что пациенты областной стоматологической клинике в Тамбове перед посещением зубного врача обязаны будут измерять давление. В фойе установлен специальный прибор. В случае если давление будет повышенным, визит к дантисту придется перенести.