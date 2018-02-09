Строители Крымского моста рассказали о достигнутых за два года успехах

О достигнутых за два года достижениях рассказали строители Крымского моста. Первые сваи были погружены в феврале 2016 года, напоминает «РИА Новости».

За это время строители возвели основные конструкции: погружены сваи, установлены пролетные строения, сформированы опоры. Сдача объекта предусмотрена в декабре 2018 года, до этого времени строители завершат асфальтирование дороги и обустроят проезжую часть.

За два года строители собрали более 40 тыс. из 160 тыс. т металлоконструкций пролетных строений, сообщает «Газета.ру».

Накануне фотовыставка «Крымский мост — стройка века» начала работу в центре Симферополя.