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Строители Крымского моста рассказали о достигнутых за два года успехах

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О достигнутых за два года достижениях рассказали строители Крымского моста. Первые сваи были погружены в феврале 2016 года, напоминает «РИА Новости».

За это время строители возвели основные конструкции: погружены сваи, установлены пролетные строения, сформированы опоры. Сдача объекта предусмотрена в декабре 2018 года, до этого времени строители завершат асфальтирование дороги и обустроят проезжую часть.

За два года строители собрали более 40 тыс. из 160 тыс. т металлоконструкций пролетных строений, сообщает «Газета.ру».

Накануне фотовыставка «Крымский мост — стройка века» начала работу в центре Симферополя.

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