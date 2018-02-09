Путин обсудил с Макроном ситуацию в Сирии и на Украине

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. Они обсудили урегулирование кризиса в Сирии, ситуацию на Украине и многие другие темы, сообщает пресс-служба Кремля.

«Обстоятельно рассмотрены перспективы политического урегулирования кризиса в Сирии. Отмечена заинтересованность в продвижении инклюзивных межсирийских переговоров в Женеве на основе резолюции 2254 СБ ООН», — говорится в пресс-релизе.

Лидеры двух стран признали важность наращивания российско-французской координации по ключевым аспектам сирийского досье, уточняется в сообщении.

Также они обсудили ситуацию на Украине. Путин и Макрон подтвердили необходимость реализации Минских соглашений как основы мирного разрешения внутриукраинского конфликта, сообщили в Кремле.

Помимо этого, главы государств обменялись мнениями по актуальным вопро­сам российско-французских отношений. В том числе они договорились о подготовке к предстоящему в мае визиту Макрона в Россию и его участии в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Ранее в январе Путин заявил об ожидании новых крупных контрактов на ПМЭФ. Макрон уже подтверждал свой визит на форум ранее.