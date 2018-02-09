Бетонный блок упал на машиниста экскаватора во Владивостоке

Бетонный блок упал на экскаватор, в кабине которого находился машинист, во Владивостоке, сообщает специалист по связям с общественностью Главного контрольного управления Приморского края по пожарной безопасности Юлия Козицкая.

Инцидент произошел сегодня, 9 февраля, возле одного из домов на улице Брестской. В службу спасения позвонил свидетель происшествия. Приехавшие на место аварии спасатели обнаружили, что кабину экскаватора засыпало камнями, сообщает ИА PrimaMedia.

Сотрудники службы спасения извлекли машиниста из кабины техники с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента. На место происшествия была вызвана скорая помощь, которая госпитализировала мужчину.

По предварительной информации пострадавший получил травмы ног. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.