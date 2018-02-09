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УФАС уличило «Ижавиа» во взимании завышенной платы с пассажиров

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Управление ФАС по Удмуртии возбудило дело в отношении АО «Ижавиа». Авиакомпания установила завышенную плату за возврат и обмен билетов.

По данным антимонопольной службы, что с 2016 года по 2017 год тариф неоднократно возрастал — от 600 до 265 тыс. рублей, в результате пассажиры платили за услугу до 40% от стоимости самого билета. Об этом сообщает ИА «Сусанин».

Ранее «Ижавиа» получила требование УФАС о введении платы, соразмерной фактическим издержкам. Однако авиакомпания сочла условия неисполнимым, так как методики расчета фактических расходов перевозчика в законе не существует. Таким образом, АО «Ижавиа» злоупотребило своим доминирующим положением.

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