Башкирия может стать пилотным регионом по внедрению «Семьеведения»

Глава Общественного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка Андрей Коченов предлагает сделать Башкирию пилотным регионом по внедрению предмета «Семьеведение» в школьную программу. По его словам, неслучайно детский омбудсмен Анна Кузнецова выступила с инициативой создать в Башкирии ведомство, курирующее семейную тематику.

Как отмечает ИА «Башинформ», недавно республиканское правительство подписало соглашение с благотворительным фондом профилактики социального сиротства. Оно предполагает совместное внедрение комплексной модели профилактики этого явления на всей территории Башкирии. До этого соглашение было подписано с администрацией Уфы.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что инициатива детского омбудсмена по созданию школьного образовательного курса «Семьеведение» была одобрена Минобрнауки. Предполагается, что на этих уроках учеников будут обучать основам семейной жизни.

В декабре Анна Кузнецова предложила создать Всероссийскую организацию родителей детей-инвалидов.