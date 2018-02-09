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Жители Омска жалуются на едкий запах и вредные выбросы

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На удушающий смог и вредные выбросы, которые смешались в одну пелену в городе, где насчитывается около 40 тыс. домов с печным отоплением, пожаловались жители Омска.

По их словам, в ночь на 9 февраля в городе образовалась пелена серого тумана, ухудшилась видимость на дорогах, в воздухе пахнет неизвестными выбросами и гарью, сообщает РИА «Омск-информ».

Запах гари образовался из-за безветрия и отопления дровами в 40 тыс. домов. В таких условиях дым создает настоящую завесу над городом. Местные жители оставляют жалобы на страницах, посвященных Омску, групп в социальной сети «ВКонтакте». Многие жалуются на неприятные вкус дыма и просят разобраться с экологической обстановкой.

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