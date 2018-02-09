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Слуцкий может возглавить голландский «Твенте»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России по футболу Леонид Слуцкий может возглавить голландский клуб «Твенте» по окончании сезона-2017/18. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что в сотрудничестве с российским специалистом заинтересовано руководство «Твенте». Существует вероятность, что уже весной обе стороны придут к соглашению. В случае, если Леонид Слуцкий возглавит голландский клуб из Энсхеде, помогать ему будет еще один россиянин Олег Яровинский.

В сезоне-2017/18 Слуцкий работал с английским клубом «Халл Сити», однако в декабре минувшего года был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды. При нем команда набрала 19 очков в 20 турах чемпионшипа и заняла 20-е место в турнирной таблице с четырьмя победами, семью ничейными результатами и девятью поражениями. В настоящее время команда идет на 21-м месте с шестью победами, десятью ничьих и четырнадцатью поражениями.

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