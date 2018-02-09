Парк Магадана пополнится фигурами сказочных персонажей, музыкальной каруселью и уличными музыкальными инструментами, сообщает пресс-служба мэрии города.

В городском общественном парке планируют открыть новую музыкальную зону, на которой появятся в открытом доступе уличные музыкальные инструменты. Она расположится между существующими зонами «Автогородок» и детской площадкой «Фрегат».

Территория будет разделена на три площадки, которые будет объединять бетонная дорожка с имитацией клавиш пианино. По словам автора проекта Виктории Семкиной, на участке, где будет находиться музыкальная зона, обязательно сохранят деревья, которые послужат буферной зоной, поглощая звуки с площадки, сообщает ИА MagadanMedia.

По плану Виктории, в парке появятся фигуры сказочных персонажей из мультфильма «Бременские музыканты» и похожая на граммофон музыкальная карусель с музыкальными инструментами и нотами.

Новые площадки должны стать интересными не только детям, но и взрослым. Территории игр будут окружать статичные зоны отдыха, на которых планируют разместить скамейки с сиденьями в виде клавиш и спинками в виде нот.