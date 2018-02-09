Часть домов в центре Ростова лишилась уникальных фасадов из-за ремонта

Уникальный внешний вид во время некачественных ремонтов теряют исторические дома в центре Ростова-на-Дону, сообщает министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Андрей Майер.

По его словам, министерством была создана комиссия по проверке ремонта многоквартирных домов. Особенно он отметил два дома по улице Шаумяна и до улицы Семашко. Также Майер рассказал, что появилась информация о чистке фасадов болгарками, которые и нарушили основной слой кирпича, сообщает RostovGazeta.

Жильцы домов пожаловались, что после такого грубого ремонта здания стали выглядеть хуже. Комиссия после рассмотрения ситуации приняла решение, направленное на принятие мер по недопущению подобного урона впредь. Сообщается также, что ремонт домов был начат в 2016 году.