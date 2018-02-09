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Путин поддержал строительство трех крупных объектов в Новосибирске

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Президент РФ Владимир Путин поддержал строительство в Новосибирской области трех крупных социальных объектов. С просьбой о поддержке к нему обратился врио главы региона Андрей Травников. 

Как уточняет ресурс vn.ru, это произошло во время двусторонней встречи, которая состоялась накануне в рамках рабочей поездки Путина в Новосибирскую область. Сегодня Травников рассказал о деталях этой встречи.

Речь идет о строительстве перинатального центра, продолжении развития новосибирского метро и возведении новой ледовой спортивной арены.

Так, по словам главы региона, ввод в эксплуатацию перинатального центра позволит «переформатировать всю работу детского блока областной больницы и начать оказывать на более качественном уровне всесторонние медицинские услуги детям». А строительства нового спортивного объекта ждут не только жители Новосибирской области, но и соседних регионов.

«По всем просьбам президент выразил поддержку и дал соответствующие поручения», — сказал Травников.

Портал iz.ru накануне сообщал о том, что Владимир Путин одобрил идею создания в Новосибирске синхротрона. Прибор необходим для изучения структуры вещества на нанометровом уровне.

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