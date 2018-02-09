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Мужчина пострадал в результате наезда грузового фургона в Тамбове

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Мужчина получил серьезные телесные повреждения в результате наезда грузового транспортного средства в районе автовокзала в Тамбове, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Инцидент произошел на улице Киквидзе 9 февраля в районе 4:40. По предварительной информации, 25-летний водитель за рулем грузового автомобиля марки Hyundai по неизвестной причине не справился с управлением и сбил 52-летнего пешехода, который двигался в попутном направлении, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавший получил серьезные травмы, среди которых перелом затылочной кости, черепно-мозговая травма, переломы ребер и ушиб головного мозга, с которыми был доставлен во вторую городскую больницу имени Архиепископа Луки.

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